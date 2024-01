Si è ufficialmente concluso l’importante progetto di Acque nel comune di Vicopisano, per il potenziamento dell’acquedotto in località Calcinaia-Panieretta, che aveva l’obiettivo, adesso raggiunto, di migliorare il servizio per una parte consistente di utenze. Si è trattato in realtà di un doppio intervento: da un lato, la realizzazione di una nuova condotta idrica, dall’altro la costruzione di un impianto di pompaggio. Due operazioni, dal valore complessivo di 390mila euro.

Il primo intervento si è concentrato sull’estensione dell’acquedotto. Cominciati a fine 2019 e conclusi nell’estate del 2020, i lavori hanno riguardato la sostituzione della condotta idrica prima in funzione in via Panieretta (particolarmente datata e soggetta a rischi di rotture), per una lunghezza di 350 metri. In più, è stata realizzata una nuova tubazione, per ulteriori 500 metri, in modo da poter collegare le condotte di via Panieretta con quelle in località Calcinaia. Grazie a questo intervento, dal valore di circa 170mila euro, è ora possibile fare affidamento su una infrastruttura completamente risanata ed ampliata.

La seconda parte del progetto (per ulteriori 220mila euro) ha previsto invece la costruzione di un impianto di pompaggio, nei pressi dell’incrocio tra via Chiesino di Valle e via Panieretta. Avviati nel corso del 2023, i lavori sono terminati nei giorni scorsi, con il collegamento dell’impianto alla rete idrica e la conseguente attivazione del nuovo sistema di distribuzione.

"Ringraziamo Acque per questo ulteriore intervento sul nostro territorio - commenta il sindaco di Vicopisano, Matteo Ferrucci - aggiungo che tra poco ne saranno realizzati anche altri. Siamo molto soddisfatti, in primo luogo perché il lavoro ha permesso di risolvere i problemi sull’acquedotto nella frazione di Cucigliana, migliorando il servizio per tante famiglie, e in più ha consentito anche di riasfaltare tutta la strada".

"Il risultato di questo doppio intervento - spiega il presidente di Acque, Simone Millozzi - è un acquedotto efficientato e potenziato, che può contare su un sistema di collegamenti e di pressioni molto più funzionale rispetto al passato. In questo modo, le varie zone del territorio avranno più facilmente a disposizione la risorsa idrica necessaria anche per fare fronte, con maggiori soluzioni e meno rischi, ai sempre più frequenti periodi di siccità".

