Centro prelievi Aoup: cambia il sistema di prenotazione online

L’Aoup rende noto di aver avviato il processo di migrazione per prelievi ed esami di laboratorio analisi dei Centri prelievo aziendali dall’attuale sistema di prenotazione (Bcure) a Zerocode (sistema di prenotazione online di Regione Toscana).

Pertanto l’attuale modalità di prenotazione online tramite il link https://bcure.ao-pisa.toscana. it/lab_booking.html rimarrà l'unica modalità attiva e unica per fissare gli appuntamenti fino al 17 gennaio 2023 compreso.



Nel corso delle prossime settimane verrà data opportuna comunicazione dell’attivazione di Zerocode https://zerocode.sanita. toscana.it/#/home in Aoup con relativa possibilità di prenotare gli appuntamenti dal 18 gennaio 2023 in poi.