Premiati gli 'angeli della pioggia' di Calcinaia

Erano sulle strade, a guardia dei sottopassi nel momento più intenso del catastrofico evento che ha causato alluvioni in gran parte della Toscana e creato non pochi disagi anche nel territorio calcinaiolo. Hanno lavorato tutta la notte per cercare di arginare gli effetti del maltempo. Questi 'angeli della pioggia', ovvero le persone che insieme agli operai comunali fanno parte della squadra di Protezione Civile, sono stati convocati in Municipio a Calcinaia sabato 3 febbraio per ricevere un premio e il sentito 'grazie' da parte dell’Amministrazione.

A ricordare l’impegno profuso in quei concitati momenti, la frenesia di quelle ore e quindi la gratitudine delle istituzioni, sono stati il sindaco del Comune di Calcinaia Cristiano Alderigi e l’assessore alla protezione civile, Giulio Doveri. Sempre loro, insieme al vicesindaco Flavio Tani e alla consigliera Michela Bernini, hanno consegnato l’assegno di 1.500 euro ad ognuna delle associazioni presenti per ringraziare, come si leggeva nel gigante fac-cheque realizzato per l’occasione, "a nome di tutta la nostra comunità dell’assistenza prestata alla cittadinanza durante gli eventi alluvionali del 2 e 3 novembre".

A ritirare i tre assegni sono state la Pro Assitenza di Calcinaia, la Pubblica Assistenza di Fornacette e la Misericordia di Fornacette, mentre sullo schermo di Sala Orsini venivano proiettate le foto scattate in quei terribili giorni segnati dall’enorme quantità di pioggia che è caduta nel territorio. "Un contributo - ha spiegato il primo cittadino - che intende sostenere le attività delle vostre associazioni che, da sempre, sono essenziali per fornire servizi alla persona a tutta la popolazione. L’invito alla nostra comunità resta invece quello di supportare, di aiutare direttamente o indirettamente queste associazioni affinché possano proseguire nella loro opera di assistenza alla cittadinanza".