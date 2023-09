Sport: all'associazione 'Calcio fair play' il riconoscimento dell'amministrazione comunale

In occasione della 'Giornata mondiale del fair play' che si svolge ogni anno il 7 settembre il Comune di Pisa ha voluto premiare una realtà come quella dell'associazione 'Calcio fair play' – nella persona di Massimiliano Romano fondatore e consigliere pisano del direttivo – che si è contraddistinta per trasmettere i principi dello sport quali lealtà, rispetto delle regole, dei compagni di squadra, avversari, arbitri e spettatori, accettazione della sconfitta, rifiuto del doping, razzismo, violenza e corruzione.

“Abbiamo deciso di celebrare la Giornata Mondiale del Fair Play - dichiara l’assessore allo Sport del Comune di Pisa Frida Scarpa - per dare un segnale non solo al mondo dello sport, ma a tutta la nostra comunità perché il fair play rappresenta un modo di vivere e di pensare, è un concetto che non attiene solo al rispetto delle regole del gioco e dell’avversario, ma presuppone la piena considerazione di valori etici come la lealtà, la solidarietà, l’educazione, il rispetto del prossimo e la gentilezza, che ci devono accompagnare nella quotidianità. La scelta è ricaduta sull’Associazione Calcio Fair Play perché, anche nell’ambito del nostro territorio, rappresenta una realtà che si occupa di portare avanti questi valori in un ambiente particolare come quello del calcio giovanile, in cui troppo spesso risulta difficile l’accettazione della sconfitta e delle decisioni arbitrali, oltre ad essere spiccatamente presente una sproporzionata ingerenza dei genitori degli atleti. L’associazione cerca di sensibilizzare tutte le parti a un dialogo costruttivo nell’interesse comune di un percorso formativo, educativo e sportivo più sano e proficuo. Questo modo di vivere l’ambiente sportivo, grazie all’immediatezza e all’universalità del linguaggio dello sport, che trasmette valori fondamentali indispensabili per la qualità della nostra convivenza, può essere un volano che contribuisce a dare ricadute positive in tutti i rapporti sociali che la politica deve riconoscere, condividere e diffondere”.

L'associazione 'Calcio fair play Toscana' ha dimostrato di rispettare tutti questi valori. Nata nel periodo della prima pandemia, per capire se c'erano le condizioni per proseguire l'attività sportiva, si è estesa verso altri aspetti coinvolgendo sempre più addetti ai lavori. I fondatori hanno posto come obiettivo primario promuovere il fair play nel senso più ampio possibile ed inteso soprattutto come “rispetto degli altri, delle regole dello sport e di se stessi” con l'obiettivo di rivolgersi ai genitori degli atleti, cercando un dialogo costruttivo ed importante nell'interesse comune di un percorso formativo e sportivo più sano e proficuo.