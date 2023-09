Premio di laurea David Giuntini: fra i vincitori anche Simone Lenci dell'Università di Pisa

Anche quest’anno il concorso scientifico 'Premio David Giuntini' ha i suoi vincitori. La premiazione è in programma il 6 ottobre presso Hotel Villa Undulna (in via Gramsci 2/ viale Marina 191) al Cinquale (Ms). L’iniziativa è nata per onorare la memoria del geologo David Giuntini, già iscritto all’Ordine dei Geologi della Toscana e dipendente dell’Autorità di Bacino del Fiume Magra. Il premio è promosso dalla Fondazione dei Geologi della Toscana, con il patrocinio del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa, dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale e dellOrdine dei Geologi della Toscana.

Sono invitati a partecipare alla giornata tutti i colleghi geologi ed i partecipanti a questa edizione del concorso. I vincitori nell’occasione interverranno con una sintetica presentazione dei lavori e nella mattina verrà tenuta un’interessante lezione dal dott. Andrea Dini del Cnr sul tema 'Materie prime critiche e transizione energetica: il ruolo dei geologi'.

Per la categoria tesi di laurea magistrale verranno premiate ex-aequo le tesi di Simone Lenci dell’Università di Pisa dal titolo 'Assetti strutturali delle Alpi Apuane orientali nella zona della Turrite Secca da Castelnuovo di Garfagnana a Isola Santa (Lucca)' e di Francesca Lobina dell’Università degli studi di Cagliari dal titolo Approccio combinato idrogeologico, geochimico ed isotopico per la caratterizzazione del processo di intrusione salina nella piana alluvionale di Muravera (Sardegna sud-orientale)'.

Per la categoria tesi di laurea triennale verranno premiati con un ex-equo Alessandro Del Re e Stefano Dolce entrambi dell’Università di Torino con tesi dal titolo 'Architettura di una faglia normale a basso angolo regionale: rilevamento geologico-strutturale ed analisi alla meso- e micro-scala di una porzione della Simplon Fault Zone Alpi Centrali (Svizzera)' e 'Assetto geologico dell’area circostante il Lago Fallère, Valle d’Aosta'.

Per la sezione Tesi di Laurea Triennale meritano menzione particolare i lavori di Pensiero Cecchini e Giovanni Fiaschi.

"La Fondazione desidera complimentarsi con i numerosi partecipanti al premio per l’ottima qualità dei lavori presentati e ringraziare sentitamente la commissione valutatrice per il lavoro svolto - commenta Elisa Livi, presidente della Fondazione dei Geologi della Toscana - a nome della comunità toscana dei geologi esprimiamo riconoscenza alla famiglia Giuntini che continua anno dopo anno a sostenere economicamente un premio di prezioso valore, destinato a sostenere economicamente e psicologicamente giovani che si affacciano al mondo professionale e della ricerca, valorizzandone meritatamente il lavoro svolto a compimento del percorso universitario".