Relax, coccole e benefici: a Pisa c'è il Puppy Yoga

Cuccioli di cane ed esercizi yoga: un mix perfetto per abbinare i benefici dell'attività fisica a quelli della serotonina sprigionata dal contatto stretto con la morbidezza degli amici a quattro zampe. E' il progetto Puppy Yoga Toscana, che ha aperto i battenti a Pisa a tutte le persone appassionate del mondo dei cani e del benessere psicofisico.

Ideato da David Meazzini, il progetto prende le mosse dal 'Doga', nato dall'unione di 'Dog' e 'Yoga' in America 20 anni fa. Consiste in una pratica con movimenti base dello yoga in compagnia degli amici a quattro zampe. "Il nostro 'Doga' offre la possibilità a tutti i frequentanti di svolgere sedute a stretto contatto con cuccioli dai 2 ai 4 mesi - spiega David - provenienti da allevamenti situati nelle province di Pisa e Livorno, verificati e certificati. C'è un responsabile veterinario che si occupa del rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie, e ovviamente i cuccioli sono microchippati e vaccinati".

Il percorso intrapreso nel corso delle sessioni "consente alle persone di rilassare tensioni e ansie, allontanare lo stress e produrre endorfina, l'ormone del buon umore". "Inoltre - aggiunge David Meazzini - questa attività sviluppa nei cuccioli l'interazione con gli esseri umani e consente una socializzazione positiva. Aspetti che risulteranno molto importanti nel momento in cui verranno adottati dalle famiglie".

Le superfici vengono igienizzate e pulite prima, durante e dopo le sedute: "Insieme all'istruttore di yoga, c'è un dog sitter che si occupa della cura e della pulizia dei cuccioli. Ai frequentanti chiediamo di indossare vestiti puliti, che non sono entrati in contatto con altri animali". Le sessioni si svolgono nei pomeriggi di sabato e domenica e vanno su prenotazione, possibile attraverso il portale ufficiale Puppy Yoga Toscana: è possibile riservare sedute speciali aziendali o per eventi e ricorrenze come compleanni e anniversari. A seconda della disponibilità, le sessioni si svolgono in palestre o centri danza, "in attesa di individuare una location che possa ospitarci in modo fisso e definitivo".

"Le sessioni si sviluppano in una prima fase dedicata a esercizi yoga basilari, adatti a tutti, seguita da un secondo step in cui entrano in scena le coccole con i cuccioli - conclude David Meazzini - ai frequentanti, compreso nel prezzo della seduta, regaliamo una pellicola Polaroid con cui immortalare i migliori momenti. E, su richiesta, forniamo anche i dettagli dell'allevamento da cui provengono i cuccioli: chi fosse interessato ad approfondire la conoscenza per una futura adozione può contattarli".