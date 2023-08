Con la voce di Antonella Ruggiero, che si è esibita ieri 31 luglio in piazza Valli, si chiude la terza edizione della rassegna 'I Concerti nella Repubblica' a Ponsacco, una kermesse che ha caratterizzato l'estate della cittadina del mobile.

"Siamo estremamente felici del risultato - commenta il direttore artistico Simone Valeri - cinque serate molto diverse tra loro che ci hanno permesso di spaziare dalla musica jazz e quella sacra, dal teatro al cinema passando dal talk show. Dopo l'esperimento e la scommessa dello scorso anno, quest'anno abbiamo voluto puntare su un'offerta molto variegata e il pubblico ha apprezzato la nostra scelta. Ringrazio chi ci ha dato fiducia, l'amministrazione comunale, i ragazzi e le ragazze dell'Accademia dei Fortificati, il presidente Michele Vannozzi e gli sponsor che ci hanno permesso di avere a Ponsacco grandi nomi del panorama nazionale. La nostra intenzione è proseguire su questa strada puntando a far diventare la rassegna un punto fisso dell'estate e dell'inverno in Valdera. Le idee per le prossime edizioni sono già in circolo".

Cinque serate che hanno visto la partecipazione di circa 2mila persone. Tutto è cominciato a fine giugno con il concerto inaugurale della Ponsacco Jazz orchestra insieme a Fabrizio Bosso e Michela Lombardi a Camugliano, per poi proseguire tra piazza Valli e piazza San Giovanni con il Marcovaldo di Peppe Servillo, il racconto autobiografico di Luca Ward, il talk show tra Beppe Vessicchio e Gino Morabito e infine la voce incredibile di Antonella Ruggiero.

"I Concerti nella Repubblica hanno conquistato l'affetto del pubblico - ha detto la sindaca Francesca Brogi - un affetto che ci ripaga dell’impegno importante sostenuto dal Comune. Crediamo nel progetto, nella cultura e in particolare in questa rassegna perché non solo ha portato grandi nomi a Ponsacco, ma ha richiamato tantissime persone, ponendo la nostra cittadina all’attenzione di un vasto pubblico proveniente da più parti della provincia e anche fuori. Una rassegna per tutti, con serate gratuite e altre a prezzo calmierato, per offrire belle occasioni in termini culturali e di spettacolo ai nostri cittadini".