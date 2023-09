Asili nido, si riparte: festa dell'accoglienza per inaugurare il nuovo anno

È partito stamani, lunedì 4 settembre, il nuovo anno educativo per i nidi d’infanzia del Comune di Pisa. In occasione della prima giornata di riapertura del servizio, in cui in tutte le strutture si è tenuta la Festa dell’accoglienza per le famiglie, l’assessore alle Politiche educative Riccardo Buscemi ha colto l’occasione per far visita all’asilo nido Rosati nel quartiere San Giusto, per augurare un buon inizio dell’anno educativo a famiglie, educatrici e personale.

Nell’anno educativo 2023-24 sono 7 i nidi d’infanzia a gestione diretta del Comune di Pisa a cui si aggiungono 5 nidi a gestione indiretta; oltre a questi a Pisa ci sono 13 nidi d’infanzia privati che sono stati autorizzati o accreditati dal Comune. L’offerta educativa pubblica è di 490 posti nido, che arriva adesso a 500, con i 10 in più aggiunti dall'amministrazione nel mese di agosto. A questi si aggiungono 317 posti nido nelle strutture private accreditate, per un totale complessivo di 25 strutture nido d’infanzia e 817 posti nido.

“Salutiamo con grande entusiasmo - dichiara l’assessore Ricardo Buscemi - l’inizio del nuovo anno educativo che sarà improntato a garantire piena accoglienza a bambini e famiglie che usufruiscono di un servizio di fondamentale importanza. La macchina organizzativa del Comune non si è mai fermata per garantire al meglio la ripartenza del servizio. Ci siamo impegnati non solo per mantenere inalterata, ma per aumentare l’offerta dei posti nido e ridurre al massimo i disagi per le famiglie dovuti all’avvio dei lavori per i nuovi asili, che interesseranno 5 strutture comunali. Le famiglie sono state informate, tramite un calendario di riunioni che si è svolto anche nel periodo estivo, su tempi e modalità degli spostamenti nel periodo dei lavori. L’anno educativo è iniziato in anticipo proprio per recuperare la settimana di sospensione delle attività, tra fine ottobre e inizio novembre, durante il periodo di spostamento delle sedi interessati dai lavori. Colgo l’occasione per ringraziare tutte le persone che concorrono al buon funzionamento del servizio, educatori, genitori, ausiliari, uffici del Comune: facciamo tutti parte di un’unica comunità in cui ognuno di noi è importante allo stesso modo. Auguro a tutti, in particolar modo ai bambini, un buon inizio del nuovo anno educativo”.

“Per quest’anno - prosegue Buscemi - in tutti i comuni della Toscana si è registrata un’impennata della domande per effetto della misura della Regione Nidi Gratis. I servizi educativi del Comune di Pisa hanno lavorato intensamente, sottoscrivendo nuove convenzioni con i nidi privati del territorio, per mettere a disposizione il maggior numero possibile di posti nido accreditati per la misura regionale. L’amministrazione comunale sta facendo ogni sforzo per ridurre il numero della lista di attesa che al momento è composto da 102 bambini. Nel breve periodo segnalo che in una delle ultime seduta di Giunta abbiamo deliberato di creare ulteriori 10 posti nido, mentre è in corso l’istruttoria per ulteriori 20 posti nido presso una struttura privata. Nel lungo periodo, in virtù delle demolizioni e ristrutturazioni finanziate dal PNRR, otterremo ulteriori 31 posti, mentre contiamo, attraverso la riorganizzazione degli attuali spazi, di aggiungere ulteriori 50 posti. Voglio comunque evidenziare che il tasso di copertura del servizio per il Comune di Pisa si attesta intorno al 50%, una buona percentuale rispetto all’obiettivo del 33% fissato dal Consiglio Europeo a Barcellona. Ma non basta: con le soluzioni che stiamo adottando, l’amministrazione comunale sta già lavorando, tanto nel breve che nel lungo periodo, per arrivare a ridurre ancora le liste di attesa".

Iscrizioni anno educativo 2023-24. A fronte di 640 domande di iscrizione ricevute (di cui 237 vecchi iscritti, 120 nuovi iscritti lattanti e 283 nuovi divezzi), sono stati assegnati inizialmente 470 posti; a seguito delle rinunce o dei ritiri pervenuti, la lista di attesa aggiornata al 15 agosto si componeva di 122 nominativi. Sono attualmente in corso di assegnazione ulteriori posti anche a seguito dell’incremento previsto dall’amministrazione comunale e pertanto la lista di attesa è da considerarsi al 4 settembre pari a 102 nominativi. Bisognerà comunque attendere inserimenti e primo mese di frequenza per avere i dati definitivi. La Direzione Servizi Educativi procederà con cadenza quindicinale ad assegnare i posti che si renderanno disponibili.

Organizzazione calendario e orari. Il calendario dei servizi educativi prevede un rientro graduale dei bambini e un orario ridotto fino a venerdì 6 ottobre, con servizio a tempo pieno che sarà disponibile a partire da martedì 12 settembre. Nel dettaglio la ripresa delle attività sarà così organizzata: per i bambini e le bambine già frequentanti, 5 - 6 settembre con orario di entrata dalle ore 8.00 alle ore 9.00, orario di uscita dalle ore 12.00 alle ore 12.30 (senza servizio pranzo); 7-8-11 settembre con orario di entrata dalle ore 8.00 alle ore 9.00, orario di uscita dalle ore 13.00 alle ore 13.30 (con servizio pranzo); da martedì 12 settembre a venerdì 6 ottobre con orario di entrata dalle ore 7.40 alle ore 9.30, orario prima uscita dalle ore 13.00 alle ore 13.30, orario seconda uscita dalle 15.00 alle 15.30. Da lunedì 9 ottobre orario completo 7.40-15.30 per la sezione dei piccoli e 7.40-16.30 per la sezione dei medio-grandi, con uscita intermedia per il tempo corto dalle 13.00 alle 13.30. Per i bambini nuovi iscritti le modalità di ingresso e uscita saranno stabilite secondo orario concordato con le famiglie. Presso i due nidi d’infanzia San Biagio e Albero Verde sarà proposta anche per quest’anno la possibilità dell’orario prolungato fino alle 18.00.

Asili nido interessati dai lavori. Il Comune di Pisa ha partecipato al Bando 'Piano per asili nido' ottenendo complessivamente circa 5 milioni di euro di finanziamenti messi a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rivolto a potenziare l’offerta dei servizi di istruzione. Sono 5 le strutture che saranno interessate da interventi, di cui 3 con opera di demolizione e ricostruzione completa e 2 con opera di riqualificazione degli edifici. Gli interventi, oltre a mettere a disposizione strutture nuove, ecosostenibili e funzionali, porteranno ad un aumento complessivo di 31 posti nido.

Nel dettaglio: l’asilo nido Toniolo a Porta a Lucca verrà demolito e ricostruito, con un finanziamento di 1,3 milioni e incremento di 7 unità per i lattanti; l’asilo nido San Biagio a Cisanello verrà demolito e ricostruito con un finanziamento di 1,3 milioni e incremento di 7 unità per i lattanti; l’asilo nido ai Passi verrà demolito e ricostruito con un finanziamento di 1,6 milioni e incremento di 7 unità per i lattanti, l’asilo nido al CEP sarà oggetto di intervento di riqualificazione funzionale per 305mila euro e incremento di 5 unità per la fascia 0-12 mesi; l’asilo nido Betti a Don Bosco sarà oggetto di intervento di riqualificazione funzionale per 450mila euro e incremento di 5 unità per la fascia 0-12 mesi.

Trasferimento delle attività. Dato che, come previsto dal cronoprogramma dei finanziamenti PNRR, i lavori dovranno necessariamente iniziare entro il mese di novembre, i bambini delle 5 strutture saranno trasferiti nel periodo tra fine ottobre e inizio novembre in sedi provvisorie, fino alla fine dei lavori. Nella settimana a cavallo tra ottobre e novembre, nelle 5 strutture sarà necessaria la sospensione delle attività per permettere lo spostamento. I Servizi Educativi hanno individuato strutture analoghe, per la maggior parte dei casi vicine agli asili frequentati dai bambini, grazie alla collaborazione dei dirigenti scolastici che hanno messo a disposizione spazi all’interno dei loro Istituti Comprensivi. Nel dettaglio: l’asilo nido Toniolo sarà trasferito in locali in via Derna, l’asilo San Biagio presso l’Istituto Comprensivo Galilei (Scuola d’Infanzia De André), asilo I Passi presso i locali della Scuola d’Infanzia Manzi, l’asilo del Cep presso i locali della Scuola d’infanzia Montessori. Per l’asilo nido Betti invece i bambini inizieranno l’anno educativo direttamente in strutture alternative (asili Coccapani, Timpanaro e Rosati per i nuovi iscritti).