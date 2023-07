'No Nato No armi a Kiev': la manifestazione all'aeroporto militare

Blitz nel pomeriggio di sabato 15 luglio all’aeroporto militare di Pisa per protestare contro l’invio di armi e la partecipazione della Nato nel conflitto in Ucraina. Attivisti dell’associazione Vento dell’Est hanno esposto striscioni ('No Nato No armi a Kiev' e 'Italia Sovrana fuori dalla Nato'), intonato cori contro la Nato e sventolato bandiere tricolori.

"Vogliamo esprimere tutta la nostra contrarietà al coinvolgimento dell’Italia nel conflitto in Ucraina.Invece di perseguire il nostro interesse e proporsi quale possibile mediatore stiamo compromettendo economia e sicurezza nazionale per eseguire gli ordini provenienti da Washington. Oggi più che mai, di fronte al fallimento della controffensiva ucraina e alle nuove provocazioni da parte della Nato con la fornitura a Kiev di bombe a grappolo e munizioni all’uranio impoverito, dobbiamo far sentire sempre più forte la voce di quella maggioranza di italiani contraria all’invio di armi".