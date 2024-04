Luminara, lampanini con i nuovi tappi alla prova del vento

Una condizione meteo ideale per testare i lampanini della Luminara di San Ranieri. Il forte vento che da stamattina soffia sui lungarni ha dato il via allo stress test.

"Un lavoro necessario, che proseguirà nelle prossime settimane in diverse condizioni meteo, che sarà utile, anche se siamo consapevoli che non potrà offrire certezze: il fascino della Luminara sono i lampanini a cera - prosegue Bedini - chi non vuol correre rischi deve affidarsi alla luce elettrica...alternativa che a noi non interessa".