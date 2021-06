Ragazzo accoltellato in centro, è caccia ai due giovani aggressori

Proseguono le indagini della Polizia di Stato per individuare i due aggressori del ragazzo ferito ieri in pieno centro con una coltellata all'addome. Il ragazzo ha riferito agli agenti intervenuti di essere stato avvicinato da due giovani di colore i quali, dopo avergli chiesto una sigaretta come scusa per fermarlo, gli hanno intimato di consegnare il portafoglio. Al suo rifiuto lo hanno colpito con un coltellino procurandogli un taglio all'addome. Il ragazzo è rimasto sempre cosciente ed è stato accompagnato presso il Pronto soccorso per le cure del caso prima di venire affidato ai genitori.

E’ subito scattato il piano antirapina della Questura, con pattuglie sia della Squadra Volanti che della Squadra Mobile, anche su auto 'civetta', che hanno cinturato a largo raggio la zona in cerca dei responsabili. In base alle prime descrizioni fornite dalla vittima le pattuglie hanno sottoposto a controllo, identificato e, laddove ritenuto necessario per arrivare alla compiuta identificazione, anche accompagnato in Questura alcuni giovani, che al termine degli accertamenti sono stati tutti rilasciati.

Le indagini della Sezione Antirapina della Squadra Mobile vanno avanti, assicurano dalla Questura, attraverso la visione delle immagini del circuito di videosorveglianza, la escussione più approfondita della vittima e la ricerca di testimoni, per dare un nome ed un volto ai responsabili.