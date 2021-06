Tirrenia, dramma di fronte al Bagno Maestrale: 19enne muore annegato

Il giovane era insieme al fratello e ad alcuni amici. La corrente ha trascinato i ragazzi al largo: il 19enne è stato trovato esanime in acqua. Salvati dai bagnini i quattro che erano con lui

Dramma nel pomeriggio di oggi, 10 giugno, a Tirrenia, all'altezza del Bagno Maestrale. Un ragazzo, di nazionalità senegalese, che ad agosto avrebbe compiuto 20 anni, è morto annegato. Il giovane, K.M. le sue iniziali, residente a Fornacette (nel comune di Calcinaia), era insieme al fratello e ad altri 3 amici. La comitiva si è tuffata in acqua, poi la corrente ha spostato i ragazzi al largo. Non sentendo più la sabbia sotto i piedi hanno iniziato a chiedere aiuto.

I bagnini sono riusciti a salvarne solo quattro mentre il 19enne è stato trovato esanime, in acqua.



L' ambulanza del 118 ha, purtroppo senza successo: per il giovane non c'è stato niente da fare.Sul posto per le indagini personale della Squadra Volanti e della Polizia scientifica della Questura, oltre alla Capitaneria di Porto. Il PM di turno ha disposto che la salma venisse condotta all'Istituto di Medicina Legale.