San Giuliano Terme: il Comune provvederà alla nuova illuminazione della rotatoria Caduti di Kindu

Il nuovo impianto di pubblica illuminazione per la rotatoria dei Caduti di Kindu in prossimità dell'intersezione tra via di Cisanello e via Giovannini (la strada del Cnr-Praticelli) sarà realtà: la giunta comunale ha approvato un'apposita delibera. Grazie a questo provvedimento, il comune di San Giuliano Terme installerà 14 punti luce che delimiteranno la carreggiata, composti da sorgenti luminose ad alta efficienza (led) in modo da avere il migliore risultato per la visibilità contenendo i costi di gestione.

L'amministrazione comunale va dunque avanti nonostante il soggetto attuatore che doveva realizzare i punti luce, insieme ad un distributore ed altre opere a scomputo degli oneri, abbia comunicato al Comune di non voler più procedere all'edificazione della stazione carburanti e, dunque, di tutti gli interventi ad essa collegati.

A questo punto, la giunta presieduta dal sindaco Sergio Di Maio, vista la mancata attuazione, contrariamente all'ottenimento dell'opera, ha deciso di investire risorse proprie a scomputo approvando il progetto dei punti luce che prevede, tra gli altri, perimetrazione, protezione contro i sovraccarichi, contro i corto circuiti e i contatti diretti, oltre all'istituzione di barriere di sicurezza e distanziamenti. Il tutto con una spesa complessiva di 55.000 euro. "Vogliamo portare a termine l'illuminazione della rotatoria - afferma il sindaco Di Maio - trattandosi di un punto al centro di un collegamento nevralgico a ridosso del confine con Pisa, dove sono situati l'area dell'ospedale di Cisanello, i popolati quartieri della zona a nord-est del comune pisano e la viabilità delle Bocchette".