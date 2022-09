Riconoscimento all'assessore al sociale di Pisa contro il disagio

Un attestato di riconoscimento "per aver sostenuto i progetti di accoglienza, assistenza sanitaria e istruzione per quanti vivono in situazioni di disagio". E’ quello consegnato sabato 17 settembre all’assessore al sociale del Comune di Pisa Veronica Poli, da parte della Confederazione Internazionale dei Cavalieri Crociati Guardiani di Pace. La consegna è avvenuta durante una cerimonia che si è tenuta in Sala delle Baleari, a Palazzo Gambacorti, nell’ambito dell’inaugurazione dell’Associazione Fidas Pisa che ha come scopo sensibilizzare la cittadinanza sul tema delle donazioni di sangue presso il Centro Trasfusionale di Cisanello.