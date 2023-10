Sociale: riassegnate le risorse residue del Bonus Anziani 2022

112 euro in più a testa, che vanno ad aggiungersi ai 1851,75 euro già precedentemente liquidati ai singoli beneficiari, per un totale 1963,75 euro. Il Comune di Pisa nei giorni scorsi ha proceduto alla riassegnazione delle risorse residue relative al 'Bonus Anziani 2022'.

“Il Bonus Anziani - dichiara l’assessore alle Politiche socio-sanitarie, Giovanna Bonanno - è una importante misura pensata per dare un sostegno alle persone più fragili e per migliorare la qualità della vita e l’assistenza all’anziano. Come amministrazione avevamo messo a disposizione per la misura una cifra complessiva di 500mila euro, che ha consentito a tanti anziani di poter usufruire di un valido aiuto economico che oggi viene ulteriormente integrato di un importo pari ad euro 112, che verrà ad aggiungersi ai 1850 già precedentemente erogati per un totale di quasi 2000 euro a testa in ragione della ridistribuzione tra tutti gli utenti in graduatoria dei residui dovuti a decessi o trasferimenti in strutture residenziali dei beneficiari”.