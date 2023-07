Rifiuti edili dati alle fiamme: bloccato smaltimento illecito dai Carabinieri

Doppio intervento dei Carabinieri forestali, in questi ultimi giorni, contro comportamenti pericolosi sia per l'ambiente che la salute. I militari di Calci, durante un consueto servizio di vigilanza, hanno scoperto un cumulo di rifiuti che stava bruciando. Sopra c'erano residui vegetali di potatura, sotto erano presenti scarti di lavorazioni edili, alcuni parzialmente incombusti. Gli operatori sono intervenuti subito, con le fiamme ancora presenti, per interrompere l'illecito smaltimento a terra dei rifiuti ediliti su terreno agricolo. Sono quindi risalti ai presunti responsabili: scattata la denuncia penale per il titolare della ditta edile e per l'esecutore dello smaltimento. Che la pratica fosse pianificata lo dimostra anche che sul posto erano presenti altri rifiuti edili pronti per essere smaltiti illecitamente nella stessa maniera.

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Pisa, in un'altra operazione, hanno scoperto nei boschi delle colline di Crespina Lorenzana la presenza di piste forestali a servizio di un taglio boschivo abusive. Le stesse sono state usate per asportare il legname tagliato con mezzi meccanici di grosse dimensioni, ma erano state realizzate senza alcun titolo autorizzativo. Tale attività ha causato, secondo gli inquirenti, il danneggiamento di ceppaie e un'ingente movimentazione di terra. E' quindi partita la denuncia all'autorità giudiziaria per il legale rappresentante e per il direttore dei lavori della ditta boschiva, più le relative sanzioni amministrative per le violazioni alle norme forestali riscontrate.