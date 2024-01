Riorganizzazione servizio autobus: "I nuovi orari siano affissi alle fermate"

Una soddisfazione a metà è espressa dall'amministrazione comunale di Calci per la riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico locale, operata da Autolinee Toscana e entrata in vigore lo scorso 8 gennaio, al rientro dalle feste natalizie. Dal Comune puntano infatti il dito contro i tempi con cui si è arrivati all’introduzione del nuovo servizio. "Tempistiche talmente ristrette che non hanno permesso di informare adeguatamente la cittadinanza e l'utenza. Per ovviare ai ritardi comunicativi, il Comune ha organizzato un incontro pubblico ed ha utilizzato tutti i propri canali di comunicazione per raggiungere capillarmente gli interessati. È proprio grazie a queste azioni che sono emersi alcuni problemi di funzionalità di linee e tabelle orarie rispetto alle esigenze dell’utenza, con particolare riferimento alle corse scolastiche, risolte in corso d’opera da Autolinee Toscane" sottolineano dall'amministrazione comunale.



“Per ovviare a queste carenze - commenta il sindaco, Massimiliano Ghimenti - il Comune di Calci dapprima si è fatto promotore di un’assemblea pubblica e successivamente ha fatto da tramite fra utenza e azienda, al fine di ‘aggiustare’ gli orari di alcune corse quando già erano entrati in vigore i nuovi servizi. Ringraziamo quindi i referenti tecnici pisani di At per aver tempestivamente apportato tutte le correzioni ritenute necessarie, ma ringraziamo anche i cittadini per la pazienza avuta in questi giorni a dir poco caotici”.



“Come Comune abbiamo fatto tutto il possibile per accompagnare l’avvio del nuovo sistema del Trasporto Pubblico Locale - aggiunge l’assessore alla Mobilità, Stefano Tordella - ora ci attendiamo che Autolinee Toscane provveda quanto prima ad affiggere i nuovi orari alle fermate, dove sono ancora presenti i vecchi orari. Perché potrebbero essere tanti gli utenti del Tpl che non hanno dimestichezza con i dispositivi informatici e perché, in ogni caso, è giusto che alle fermate si trovino gli orari corretti”.



“Allo stesso tempo - conclude il primo cittadino - con quello che adesso può considerarsi un orario definitivo diventa essenziale che l’utenza segnali eventuali disservizi direttamente ad Autolinee Toscane e, per conoscenza, anche al Comune. Che così potrà farli presenti al tavolo di confronto permanente istituito dagli organi preposti, Regione e Provincia. Il nuovo sistema può portare a ricadute positive sul territorio, sia per i paesani che per i turisti, tuttavia il servizio deve risultare ben svolto, senza ritardi e cancellazioni e rispettando le coincidenze. Su questi aspetti il nostro rigore sarà massimo”.



Tra le principali novità introdotte da At da lunedì 8 gennaio per il territorio di Calci, ricordiamo: l'attivazione della linea 161, che collega Montemagno e Tre Colli a Navacchio, con transito ogni 30 minuti circa da Calci e possibilità di interscambio con la linea 190 (Pisa-Pontedera) lungo la Tosco-Romagnola a Navacchio; una maggiore frequenza, ogni 50/60 minuti circa, della linee 120 Calci-Pisa nei giorni feriali; il passaggio da una a tre delle corse domenicali, andata e ritorno, sempre della linea 120.



Sul sito del Comune di Calci sono disponibili tutti gli orari aggiornati. Per maggiori informazioni e per eventuali segnalazioni di disservizi fare riferimento al sito di Autolinee Toscane, https://www.at-bus.it