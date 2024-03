E' stato recuperato un vecchio camminamento che da via dell'Aeroporto portava fino a via Pasquale Pardi, il prolungamento di via Francesco de Pinedo. I lavori sono stati eseguiti dall’Impresa Costruzioni Tuscania, con la direzione tecnica di Pisamo, per un importo di 20mila euro. Tolti i rovi, una vecchia recinzione e alcuni rifiuti, è stato creato un passaggio pedonale asfaltato e dotato dissuasori in cemento, in modo da impedire l'accesso ai mezzi a motore.

Per dare continuità a questo nuovo tratto, sono stati realizzati due attraversamenti pedonali che vanno a collegarsi al marciapiede che conduce al terminal della stazione aeroportuale, e al passaggio esistente che conduce in via Sant'Agostino. Per rendere più sicura e fruibile l’area, oltre all’installazione di tre nuovi lampioni, sono stati posizionati una panchina e un cestino. Durante le operazioni di lavorazione è stata inoltre realizzata la nuova segnaletica orizzontale e verticale nell’adiacente parcheggio.

Già nella primavera scorsa è stata potenziata l’illuminazione in via de Pinedo, nell’ultimo tratto che sfocia nel parco a verde 'Ghezzi', oltre al rifacimento di un tratto di marciapiede. Il piccolo nuovo tratto è già molto utilizzato dai turisti per raggiungere l'aeroporto, e dai residenti, che così posso arrivare in sicurezza alle aree attrezzate di nuova edificazione di via Pardi. In settimana sarà realizzata la pubblica illuminazione.