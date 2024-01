Omicidio in Piazza Vittorio Emanuele II: c'è un nuovo arresto

Una sesta persona è finita in manette nelle ultime ore per l'omicidio di Ilyes Amri, il giovane ucciso a coltellate in Piazza Vittorio Emanuele II a Pisa il 5 gennaio scorso. Si tratta di un connazionale, tunisino, accusato dell'ipotesi di reato di rissa aggravata. E' stato infatti nel contesto di quella violenza che il 25enne è stato raggiunto dai fendenti al corpo che ne hanno causato la morte. L'indagato, espletate le formalità di rito, è stato portato in carcere al Don Bosco e messo a disposizione della locale Autorità Giudiziaria.

Solo nel fine settimana scorso, a seguito delle indagini ancora in corso dei Carabinieri di Pisa, a venire gravati da misure cautelari in carcere o ai domiciliari erano stati in 4, 3 soggetti tunisini e uno georgiano, che dopo la visione delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza e la raccolta delle testimonianze sono risultati, secondo gli inquirenti, coinvolti nella rissa. Prima di loro è stato fermato un 32enne georgiano, primo e unico indiziato di omicidio.