Riparbella: ritrovata una bomba a mano della seconda guerra mondiale

Nei giorni scorsi a Riparbella, in località Giardino in una zona boschiva, è stato rinvenuto da un residente un residuato bellico. Dopo la segnalazione, gli uomini dell’Arma hanno delimitato e messo in sicurezza tutta l’area circostante e come di consueto sono state attivate dalla Prefettura le procedure per la neutralizzazione della minaccia che si sono concluse mercoledì 22 novembre con il brillamento dell’ordigno da parte dei militari del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza.

Gli artificieri dell’Esercito giunti sul posto hanno confermato la presenza di una bomba a mano modello 'MKII' di fabbricazione americana conosciuta come bomba 'ad ananas' proprio per la sua somiglianza al suddetto frutto. L’ordigno bellico, in condizioni di massima sicurezza, è stato prelevato e trasportato dai militari presso una cava vicina, dov’è stato definitivamente distrutto. Sul posto, oltre al personale della stazione Carabinieri di Riparbella era presente anche il personale medico della Croce Rossa Militare.