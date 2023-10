Robot-chirurghi morbidi: a Giulia Pagnanelli il premio per la miglior tesi di laurea

Giulia Pagnanelli, 27 anni, ingegnere biomedico e dottoranda in Robotica e Automazione al Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Pisa, ha vinto il premio per la migliore tesi di laurea 'IEEE Italy Section - ABB 2023 Master Thesis', istituto dalla sezione italiana dell’IEEE, la più grande organizzazione al mondo di studiosi nell’ambito dell’ingegneria, e dall’azienda ABB.

Il premio viene riconosciuto a lavori particolarmente rilevanti che contribuiscono a migliorare affidabilità e sicurezza di sistemi e dispositivi.

“Nella mia tesi - spiega Giulia - mi sono occupata di analizzare un modello di robot 'soft', morbido, per applicazioni in chirurgia mini-invasiva. Allo stato attuale, infatti, i robot chirurghi che operano sono dotati di pinze rigide, che sono più facili da controllare, ma che possono tuttavia arrecare danno al paziente ad un minimo errore umano o del sistema. Un robot dotato di una estremità morbida, totalmente disarticolata perché costituita da una gomma elastica, potrebbe entrare a contatto con i tessuti del paziente senza pericolo. Il mio lavoro è stato quello di verificare con modelli matematici l’effettiva controllabilità del robot, che è chiaramente più complessa rispetto alla sua controparte rigida, ed elaborare un quadro teorico in cui questo tipo di robot possa essere teleoperabile e controllabile".

“Sono molto soddisfatta di questo risultato, perché il mio percorso di studi mi ha portata ad interessarmi sempre di più al miglioramento della chirurgia robotica, prima attraverso lo studio dei robot soft, e ora, nell'ambito del mio dottorato, attraverso la messa a punto di interfacce tattili, per dotare il robot che opera di un 'senso del tatto' che gli permetta di essere sempre più accurato, preciso e poco invasivo durante le operazioni”.

La premiazione della tesi dal titolo 'Energy-based control for a continuum soft robot: taming and exploiting the dynamic behavior', condotta sotto la supervisione di Antonio Bicchi, Franco Angelini e Michele Pierallini, è avvenuta lo scorso 3 ottobre.