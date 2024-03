Cascina, scambio culturale per gli alunni della scuola 'Santa Teresa': un giorno a lezione al Camp Darby

Una classe di alunni italiani di quinta elementare della scuola 'Santa Teresa' di Cascina ha visitato la 'Livorno Elementary/Middle School' lunedì 18 marzo, dando loro la possibilità di vivere l’esempio di una giornata con degli studenti americani. "L'obiettivo della nostra scuola è quello di preparare i ragazzi all'istruzione, ovunque le loro famiglie li portino nel mondo. Gli scambi culturali, come quello che hanno avuto oggi con i loro coetanei italiani, sono fondamentali per il loro sviluppo perché favoriscono l'inclusione, l'amicizia e l'interscambio culturale" ha dichiarato Edwin Caballero, vicepreside della scuola elementare e media di Camp Darby.

Lo scambio interculturale, orchestrato dal sindaco di Cascina, Michelangelo Betti, dopo il 'Mayor's Summit' di Camp Darby dello scorso dicembre, è stato progettato per far conoscere gli studenti italiani e americani e creare legami. I bambini hanno visitato la scuola, partecipato alle lezioni e pranzato insieme. "E' un piacere vedere i nostri bambini, italiani e americani, giocare insieme qui" ha detto Betti. Gli studenti del 'Santa Teresa' hanno anche sorpreso i loro coetanei americani con un ballo 'Cha-Cha Slide' e con speciali regali fatti a mano come borse all'uncinetto, candele, magliette dipinte a mano, acchiappasogni e biglietti personalizzati.

"Crediamo fermamente nella costruzione di un senso di appartenenza nella nostra comunità e questo è l'unico modo per far incontrare i bambini e creare relazioni tra loro" ha dichiarato l'insegnante del 'Santa Teresa' Greta Andrei. L'esperienza è stata molto apprezzata dagli studenti americani e italiani. Kyrie, una studentessa americana, ha detto che gli studenti italiani sono stati meravigliosi. "Ho ricevuto dei braccialetti fatti a mano ed erano davvero fantastici". "I regali erano tutti incredibili e devono averci messo molto tempo perché erano davvero belli. Sono stati molto carini".

Uno studente italiano, Gianluigi, ha detto che visitare Camp Darby e fare nuove amicizie americane è stato il viaggio più bello della sua vita. "Ho potuto programmare un robot fatto di Lego. E' stato così bello. Lo adoro. E ho mangiato un bastoncino di formaggio. Sono così buoni! Non voglio andare via da qui". Gli studenti stanno già pregustando il prossimo scambio, quando gli studenti americani intendono visitare 'Santa Teresa' a Cascina, 15 miglia a est di Camp Darby.