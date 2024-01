Morte di Sandra Milo, cordoglio a Vicopisano: "Aveva mantenuto un legame stretto con la comunità"

"La notizia della morte di Sandra Milo ci addolora moltissimo, la ricordiamo con lo stesso affetto che ha sempre espresso e riservato per la cittadinanza e per il nostro territorio che amava molto" Il sindaco di Vicopisano, Matteo Ferrucci, a nome della giunta e dell'amministrazione, esprime il cordoglio per la scomparsa di questa grande attrice, una delle muse di Fellini, che a Vicopisano aveva trascorso la sua infanzia e la prima adolescenza, e al contempo rammenta lo stretto legame umano che Sandra Milo aveva con la comunità.

"In particolare con l'indimenticata nostra concittadina Maria Gioconda Rosati - spiega il sindaco - con la quale Sandra Milo è sempre rimasta in contatto, fino agli ultimi giorni di vita di Gioconda, venuta a mancare nell'aprile 2021. Proprio grazie a questa profonda amicizia Milo era tornata a Vicopisano in occasione della Festa Medievale del 2019, accompagnata da uno dei figli di Gioconda, Francesco, accolta dall'assessore Fabiola Franchi e dall'amministrazione insieme ad altre amiche dei tempi in cui aveva vissuto nel borgo e da moltissime persone, di ogni età, che volevano esprimerle ammirazione e applaudirla".

"L'attrice si era dimostrata - continua il sindaco - gentile e disponibile con tutti, colpita e commossa dall'accoglienza, fino al lungo abbraccio, colmo di ricordi e sentimenti, con Gioconda con la quale si era ritagliata uno spazio più intimo per rivedere la casa dove abitavano e tornare insieme in quel passato che le aveva viste vicine 'come sorelle', dicevano entrambe".

L'attrice era tornata a Vicopisano anche in altre occasioni, ad esempio nel febbraio del 2021 per girare uno degli episodi di 'Il Visionario', serie tv, con altri prestigiosi artisti, firmata dal regista Massimo Corevi. In quell'occasione il sindaco Ferrucci e l'assessore Franchi l'avevano incontrata sul set, a Villa Rita, nel borgo di Noce, e l'amicizia si era rafforzata ulteriormente.

Così come in occasione di uno dei momenti più importanti di una vita e di una carriera costellata di successi, nel maggio 2021, quando l'attrice ricevette il Premio alla Carriera durante la cerimonia dei David di Donatello. L'amministrazione le fece avere le sue congratulazioni per questo ennesimo, prestigioso e meritato premio, e lei rispose con parole estremamente affettuose, sottolineando, con entusiasmo, la voglia di ritornare a Vicopisano.

"Ci dispiace tantissimo che non sia stato possibile - conclude il Sindaco - l'avremmo accolta e riabbracciata con grande gioia. Siamo vicini alla sua famiglia, ai figli Debora, Ciro e Azzurra e anche ai fratelli Tucci, i figli di Gioconda. Anche per loro Sandra era, grazie alla madre, una persona di famiglia, e li ringraziamo per averci permesso di conoscerla così bene e di averla potuta ospitare nei luoghi della sua infanzia".