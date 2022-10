La Scuola Normale seconda in Italia nella classifica delle migliori università di Times Higher Education

La Scuola Normale Superiore è il secondo ateneo in Italia nella classifica World University Rankings (WUR) del periodico britannico Times Higher Education, che ha analizzato le performance di 1.799 istituti universitari a livello mondiale e 55 del nostro paese. Prima in Italia è l’Università di Bologna. A livello generale la Normale, sempre con Bologna, si classifica tra le prime 200 università del mondo, al 183° posto, con un significativo incremento di posizioni rispetto al 197° della scorsa edizione: i dati dei singoli indicatori mostrano ancora una volta che il pilastro 'Teaching', ovvero la qualità dell’insegnamento, è quello in cui la Scuola riesce ad ottenere il miglior risultato, con il 74° posto a livello globale (lo scorso anno era 72°) e il primo a livello nazionale.

World University Rankings ha valutato in questa edizione un numero ancor maggiore di atenei rispetto allo scorso, anno, 137 in più, e 272 in più rispetto a due edizioni fa. Il primo posto nella graduatoria generale va all’Università di Oxford, seconda Harvard. Terze a pari merito Cambridge e Stanford University. Seguono Massachusetts Institute of Technology, California Institute of Technology, Princeton University, Berkeley, Yale University e Imperial College London. "Nonostante i limiti di alcune modalità di valutazione di questa classifica, che utilizza criteri più estensivi e che intensivi di analisi, è importante sottolineare il miglioramento del posizionamento nella classifica generale, ancora più significativo se si pensa che sono state analizzate le performance di 137 atenei in più rispetto allo scorso anno" è il commento del direttore della Scuola Normale, professor Luigi Ambrosio.