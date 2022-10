Tutte le scuole di Capannoli hanno il fontanello dell'acqua

Con le ultime installazioni tutte le scuole di Capannoli e Santo Pietro Belvedere sono dotate di appositi fontanelli di acqua a disposizione di bambini e ragazzi. Prima le scuole primarie, poi la scuola dell'infanzia e adesso anche la secondaria di primo grado; in ogni plesso scolastico ci sono fontanelli a disposizione di ogni studente o studentessa.

Bambini e ragazzi possono, in completa autonomia, riempire le proprie borracce per poterla bere durante il momento della merenda o durante l'attività fisica. "Un percorso avviato tre anni fa a seguito del rinnovamento delle scuole sul territorio comunale - commenta il sindaca Arianna Cecchini - che corre parallelamente ai progetti di educazione alimentare portati avanti nelle scuole e di sensibilizzazione al minor consumo di plastica ed alla raccolta differenziata. Cascun bambino ha la propria borraccia e la riempie in autonomia, a partire dai piccolini dell'infanzia".

Un nuovo investimento rivolto ai giovani attraverso la scuola, per favorire il rispetto dell'ambiente fin dalla tenera età. Il Comune, come per il resto delle utenze, si accollerà il costo dei consumi e della manutenzione dei fontanelli.