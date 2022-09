Viabilità: slitta al 14 settembre la riapertura della 206

Slitta al prossimo 14 settembre la riapertura del tratto della S.R.T 206 'Pisana-Livornese', per interventi di manutenzione straordinaria ai ponti stradali compresi in suddetto tratto, a cura della Provincia di Pisa. Gli interventi avrebbero dovuto concludersi il 9 settembre, in base al cronoprogramma della struttura tecnica provinciale, ma l'evento meteo avverso dello scorso 18 agosto, con annesso fortunale, ha causato dei danni alle opere ed agli apprestamenti di cantiere. Tutto questo ha costretto a rallentare l'esecuzione dei lavori per alcuni giorni. Di qui lo slittamento della riapertura al traffico viario al 14 settembre prossimo. Gli interventi erano iniziati lo scorso 25 luglio, e nella giornata del 31 agosto era stato riaperto al traffico il tratto tra Montacchiello e Arnaccio, interessato anch'esso dalle lavorazioni.