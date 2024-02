Si infortuna durante il softair: soccorso nel bosco

Intervento dei Vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto questa mattina, domenica 11 febbraio, nei pressi del Lago Tre Fontine a Montefalcone dove un uomo si è infortunato durante una attività di softair. L'uomo è stato recuperato in una zona boscata e con una barella toboga è stato poi trasportato in una zona aperta per consentire il recupero da parte dell'elisoccorso Pegaso. Un intervento, durato circa due ore, che ha visto collaborare i Vigili del fuoco con i sanitari della Pubblica assistenza e personale dell'equipaggio di Pegaso.