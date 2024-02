I Carabinieri della Compagnia di Pontedera, nell'azione quotidiana dei controlli preventivi, in particolare nella zona della stazione ferroviaria, hanno arrestato un cittadino italiano 21enne per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L'operazione è stata condotta dai militari dell'Aliquota Radiomobile insieme ai colleghi della stazione di Calcinaia.

I Carabinieri erano di pattugliamento proprio in zona stazione a Pontedera quando hanno notato, nel pomeriggio di ieri primo febbraio, alcuni giovani litigare animatamente. Sono quindi passati alle identificazioni dei ragazzi, finendo per trovare addosso ad uno di essi un involucro contentene 7,5 grammi di cocaina e 3,5 grammi di hashish, poi aveva una bilancina di precisione e 500 euro in denaro contante. Le manette sono state inevitabili. Dopo le formalità di rito il giovane è stato sottoposto ai domiciliari.