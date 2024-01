"Alcuni abitanti del paese di Asciano, alle porte di Pisa, si sono rivolti a noi per denunciare il risveglio assordante avuto ieri mattina. Già all’alba e molto vicino alle abitazioni, poco rassicuranti esplosioni hanno rotto il silenzio mattutino: alla vigilia della chiusura della stagione venatoria, erano evidentemente in corso delle battute. E il rumore dei colpi ha rimbombato sia dalla parte del monte, verso il quale si potevano sentire distintamente spari e frastuono, sia dalla parte della valle, nell’area che costeggia gli storici archi dell’acquedotto mediceo".

E' l'associazione ambientalista 'La Città ecologica' a denunciare il caso, oggi 31 gennaio, descrivendo un clima di preoccupazione degli abitanti: "Gli spari sembravano particolarmente vicini alle abitazioni, tanto da creare un certo allarme nella popolazione. C’era timore ad uscir di casa, sono state fatte telefonate alle autorità e inviate mail alla polizia venatoria provinciale, mentre alcune persone hanno asserito (e non è la prima volta) di aver trovato pallini nel proprio giardino. E trascuriamo i latrati dei cani domestici, tutti assai impauriti".

"Non vogliamo entrare nella questione della caccia, dei luoghi e tempi di caccia - conclude l'associazione - ma ci sembra necessaria e opportuna una intensificazione dei controlli da parte degli enti preposti, in modo da assicurare il rispetto delle normative. Ricordiamo inoltre che, proprio secondo la L.157/92, è obbligatorio non lasciare nei boschi e per terra i bossoli, che sono da considerarsi un rifiuto speciale. Ma chiunque passeggi sui monti pisani può rendersi conto di quanto questa norma venga disattesa".