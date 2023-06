Immobili svalutati in zona stazione a Pontedera, Fdi: "Il Comune sostenga i cittadini"

Un sostegno concreto a chi ha immobili nella zona della stazione e del Villaggio Piaggio a Pontedera. E' la proposta di Fratelli d'Italia per far fronte alla svalutazione di appartamenti e fondi commerciali in alcune zone della città a causa dell'alta percentuale di immigrati presenti.

"Se è vero che non tutti i nuovi cittadini sono delinquenti, è vero anche che la loro altissima concentrazione in alcune zone della città ha contribuito in modo sensibile alla svalutazione delle abitazioni nelle stesse aree - denuncia Matteo Bagnoli di Fratelli d'Italia - oggi con 30mila euro è possibile acquistare un appartamento in zona stazione o al Villaggio. Le agenzie immobiliari della città hanno enormi problemi a trattare immobili nei quartieri dello scalo ferroviario e del Villaggio Piaggio. Sono lontani in cui i tempi l’amministrazione parlava di situazione sotto controllo. Un problema c’è. E, finalmente, sembra che tutti se ne siano resi conto. Chi ci rimette, però, come al solito, è il cittadino. In questo caso, il cittadino che possiede un immobile alla stazione e al Villaggio Piaggio".



Da qui i suggerimenti. "A nostro avviso, l’amministrazione comunale, prima responsabile di ciò che accade in città in qualità di garante della sicurezza di uomini e donne residenti a Pontedera e nelle frazioni, dovrebbe adottare alcune misure straordinarie per aiutare i pontederesi che oggi hanno un patrimonio immobiliare quasi completamente andato in fumo". Da Fratelli d'Italia alcuni accorgimenti che saranno oggetto di una proposta di delibera: "Esenzione dall’Imu, anche sulle seconde case e sui fondi commerciali e ad uso ufficio; riduzione della tassa sui rifiuti su case e fondi commerciali e ad uso ufficio; contributo per eventuali figli iscritti all’asilo nido comunale, contributo per le mense scolastiche e trasporto gratuito scuolabus del Comune per i figli di genitori oggi residenti in zona stazione e Villaggio Piaggio che però dovranno dimostrare di essere residenti da almeno 10 anni nel Comune di Pontedera o nei Comuni limitrofi".

"Il Comune deve schierarsi a fianco degli uomini e delle donne che negli ultimi anni hanno visto mutare il quartiere in cui vivono da sempre. O quelli che vorrebbero vendere un loro bene immobile, ma non possono farlo perché, a causa dei 'ghetti' creati dalla sfrenata politica d’accoglienza dell’amministrazione, viene valutato quanto un motorino scarrettato. La nostra gente ha bisogno di un sostegno concreto. I pontederesi vogliono sentirsi considerati. L’aiuto e la solidarietà sono elementi indispensabili di una buona classe politica, locale e nazionale, ma devono essere garantiti a tutti" conclude Matteo Bagnoli.