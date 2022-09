Sicurezza, quattro taser per la Polizia municipale: "Sia ritirato il provvedimento"

Quattro pistole ad impulsi elettrici in arrivo per la Polizia municipale di Pisa. E' quanto stabilisce una determina dello scorso 5 settembre, firmata dal Comandante di via Battisti Alberto Messerini. Un impegno di spesa di 19.290,64 euro per dotare dunque il Corpo dei taser a difesa della sicurezza urbana. Le armi saranno fornite dall'azienda tedesca Axon Public Safety Germany SE di Francoforte sul Meno.

Critico il consigliere comunale di Diritti in comune Ciccio Auletta che chiede il ritiro della determina.

"Si tratta di un fatto gravissimo: dall’ONU, nel 2007, l’arma è stata giudicata uno strumento di tortura, mentre secondo Amnesty International ha causato centinaia di morti negli Stati Uniti, più di 800 dal 2001 - sottolinea Auletta - le quattro armi ad impulsi elettrici saranno acquistate per un importo di 20.000 euro dalla multinazionale Axon al centro di numerose contestazioni in questi anni come riportato in una inchiesta dell'Espresso dello scorso marzo".

"Questa determina va subito ritirata e ricorreremo a tutti gli strumenti amministrativi e giuridici per bloccare questa ennesima pericolosa follia della Giunti Conti" conclude Auletta.