Parte da Pontedera il tavolo fra Provincia e scuole per il contrasto del bullismo

Un tavolo per il contrasto ad ogni forma di violenza, del bullismo e del cyber bullismo. E' quello che si è svolto venerdì 9 dicembre a Pontedera e convocato dalla Provincia di Pisa presso l'Istituto Pacinotti del Villaggio Scolastico di Pontedera, realizzato in collaborazione con il Comune di Pontedera.

Erano presenti l'assessore regionale alle politiche scolastiche Alessandra Nardini, la dirigente dell'ambito provinciale di Pisa Lorenza Lorenzini, il presidente della provincia di Pisa Massimiliano Angori, le consigliere provinciali Antonietta Scognamiglio, con delega alla programmazione della rete scolastica, e Cristina Bibolotti, con delega all'edilizia scolastica. Presente per il Comune di Pontedera l'assessore alle politiche dell'istruzione Francesco Mori. Il tavolo inoltre ha visto l'ampia partecipazione di molti dirigenti scolastici di tutto il territorio, con presenze anche da Pisa e Volterra, e delle componenti studentesche, della consulta provinciale degli studenti, oltre che degli organismi specializzati nel contrasto al bullismo.

"Si è trattato di un primo incontro molto interessante e che ha visto un ampio confronto con tutte le varie componenti in gioco, imprescindibile per avere strumenti con cui affrontare adeguatamente potenziali situazioni critiche all'interno della vita delle comunità scolastiche", afferma il Presidente Massimiliano Angori. "Come sottolineato durante il tavolo, è nostra intenzione, in collaborazione con il Comune di Pontedera, esportare a tutte le realtà la Carta elaborata dall'ente comunale e finalizzata proprio al contrasto di tali criticità, mettendo in campo una sinergia tra attori e istituzioni che produca anche un'opera di sensibilizzazione nei confronti di studenti, studentesse e famiglie per vivere al meglio la vita all'interno dei vari plessi disseminati sul territorio. Per questo, è nostra intenzione, dopo questo primo incontro, andare a proseguire il percorso mettendo al vaglio anche l'elaborazione di riunioni operative e incontri di sensibilizzazione su queste tematiche, da concordare anche con i referenti delle Zone dell'Educativo che erano stati invitati, ma non hanno potuto prendere parte alla prima riunione del 9 dicembre. E' necessario infatti che ci sia continuità di confronto su questo tema, per riuscire a radicare una cultura per debellare davvero il problema, con una maggiore coesione da parte dei vari stakeholder in campo".

"Il lavoro, da parte della Provincia di Pisa, relativamente alla programmazione scolastica è costante e assiduo, ed è nostra intenzione andare ad agire, anche in base alle nostre competenze, nel modo migliore possibile per fornire al corpo docente e ai ragazzi e ragazze dei validi spunti per combattere qualsiasi forma di contrasto, che all'interno delle mura scolastiche, a maggior ragione, si configura come un muro invalicabile rispetto al sano principio di una vera inclusione. Crediamo sia fondamentale approfondire questo fenomeno tenendo insieme anche il tema della dispersione scolastica e della dispersione scolastica", afferma la Consigliera Scognamiglio che ha coordinato l'evento di venerdì scorso. "E' inoltre importante promuovere azioni efficaci su questi argomenti anche con l'aiuto delle famiglie, in modo che sia una operazione che coinvolge tutti i punti di riferimento dei ragazzi e delle ragazze, in un'ottica di lavoro sinergico finalizzato al benessere di ciascuno, non solo nell'ambito puramente scolastico".

"Sarà inoltre importante continuare a lavorare alacremente anche sulla messa a punto e l'organizzazione di adeguati spazi scolastici, perchè a partire da una buona collocazione logistica è possibile anche avere una maggior disposizione a lavorare sempre più efficacemente sugli aspetti sociali, e in questo senso la Provincia di Pisa vuole fare la sua parte", ha spiegato la consigliera Cristina Bibolotti. "Anche in questa ottica, durante il tavolo di venerdì scorso, abbiamo annunciato che convocheremo il primo tavolo per la programmazione dell'edilizia scolastica della Valdera il prossimo 25 gennaio".

"Ringrazio la Provincia di Pisa per aver organizzato questo primo momento importante di confronto", ha affermato la Dirigente Scolastica del Pacinotti, Maria Giovanna Missaggia. "Inoltre, grazie alla costante collaborazione con il Comune di Pontedera, abbiamo messo in campo una serie di azioni, negli anni, volte al contrasto del fenomeno del bullismo. Adesso, attraverso questo percorso coordinato, contiamo di rafforzare gli strumenti per il contrasto a tale fenomeno. Sarà importante esportare l'importante esperienza del protocollo di Pontedera anche fuori del nostro territorio, tenendo presente che il bullismo è spesso la punta di un iceberg in cui vivono ragazzi e ragazze con forte fragilità economico, sociale o ambientale: ma è proprio sui fattori di fragilità che la scuola può intervenire attraverso un attento ascolto attivo. E se in questo sarà supportata dalle varie istituzioni, riusciremo a mettere in campo, giorno dopo giorno, sempre più mezzi per realizzare un lavoro coordinato, finalizzato al benessere di ciascuno".