Cerca di rubare una bici elettrica vicino al centro commerciale: fermati tre minorenni

Sono finiti nei guai nel pomeriggio di ieri, 22 gennaio, tre ragazzi che avevano appena tentato di rubare una bicicletta elettrica nei pressi del centro commerciale Esselunga a Pisa. Sul posto è intervenuta una Volante della Polizia di Stato. Gli agenti, entrando nel parcheggio, esattamente davanti all’ingresso notavano i tre ragazzi minorenni, uno dei quali conosciuto alle forze dell'ordine per i suoi numerosi precedenti.



Durante il controllo uno dei tre giovani ha consegnato spontaneamente della sostanza stupefacente, risultata essere hashish per un peso complessivo di 2,6 grammi. Il ragazzino ha dichiarato che lo stupefacente era per uso personale e per questo è stato segnalato alla Prefettura e al Tribunale dei minorenni.