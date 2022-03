Terminato il corso di Robotica all’ITIS 'A. Santucci' di Pomarance

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Queta settimana il prof. Antonio Quarta, coadiuvato dl prof. Stefano Bianchi, ha terminato il Corso di robotica, un corso di approfondimento dei temi trattati nelle ore curricolari volto alla valorizzazione delle eccellenze. Quest’anno sono stati realizzati due robot: il primo un quadrupede a piedi piccoli comandato con un joystick ed il secondo un bipede piedi larghi che i muove a tempo di musica. La costruzione dei robot permette ai ragazzi di prendere confidenza con sensori ed attuatori, scegliere i componenti commerciali in base a quanto dimensionato teoricamente ad aumentare la propria manualità con il relativo montaggio mediante posizionamento, montaggio e/o saldatura. Importante è il confronto con meccanismi meccanici, le ruote dentare, i riduttori, i leverismi etc che vedono applicazione in tutti i robot. Quest’anno dal punto di vista teorico la parte da leone l’ha fatto lo studio della mobilità del quadrupede, che ha permesso ai ragazzi di approfondire la trigonometria e le matrici a vettori per il comando dei motori che variano dinamicamente i loro valori in base al loro stato ed all’incremento dato dalla posizione del joystick. Soddisfazione dei risultati ottenuto sono stati espressi dal dirigente scolastico Federica Casprini che ha ribadito l’importanza dell’attività laboratoriale come un momento di apprendimento in situazione che oltre a dare solidità agli insegnamenti permette ai ragazzi di lavorare in team.