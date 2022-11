Terremoto nell'Italia centrale: trema anche la Toscana

Una serie di scosse di terremoto hanno colpito questa mattina, 9 novembre, il centro Italia. L'epicentro sulla costa pesarese, nelle Marche. La prima forte scossa è stata registrata alle 7.07 con una magnitudo di 5.7, ad una profondità di 8 chilometri. Ne è seguita, pochi minuti dopo, una di 4.0, poi altre di minore intensità.



Il sisma è stato avvertito in gran parte dell'Italia centrale e quindi anche in Toscana, dove è in corso il monitoraggio della situazione per rilevare eventuali danni.