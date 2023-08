Il tour della statua della Madonna di Loreto fa tappa a Marina di Pisa

Ha fatto tappa questa mattina, martedì 8 agosto, al porto di Marina di Pisa la statua della Madonna di Loreto che sta facendo un tour per mezza Italia via kayak, a cura di Roberto Rabboni. Ad accogliere la statua, insieme a don Francesco Barsotti, già parroco di San Sisto e ora di Marina di Pisa, era presente l'assessore al Demanio Marittimo e al turismo, Paolo Pesciatini.

La statua della Madonna di Loreto è stata poi trasferita alla chiesa di santa maria Ausiliatrice, per essere esposta alla venerazione dei fedeli. Domani (mercoledì 9 agosto) sarà poi trasferita in forma privata alla chiesa dell'Assunta per il rosario alle ore 9 e la santa Messa alle ore 9.30. Rimarrà poi esposta alla venerazione dei fedeli per l'intera giornata e alle 21.15 è in programma la veglia conclusiva di preghiera.