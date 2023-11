Volterra, ubriaco al volante, finisce fuori strada: patente revocata e auto sequestrata

I Carabinieri della Compagnia di Volterra sono intervenuti sul luogo dove si era verificato un incidente che aveva coinvolto un conducente, la cui vettura era finita fuori strada, senza interessare altre persone o veicoli. Fortunatamente le ferite riportate dalla persona alla guida sono state lievi, ma i militari hanno deciso di effettuare il test dell’etilometro che ha restituito un tasso alcolemico triplo a quello consentito dalla Legge. Al termine delle operazioni di rito, oltre alla denuncia all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, sono scattate la revoca della patente e la confisca dell’auto.

In una differente circostanza, i Carabinieri hanno proceduto al controllo di un’auto ferma sul ciglio della strada, con una persona a bordo. Quest’ultima, controllata con test dell’etilometro, è risultata avere un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Al termine delle operazioni di rito, in aggiunta alla denuncia all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, è scattata la sospensione della patente.