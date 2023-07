Ubriaco minaccia la ex che lo ha allontanato e maltratta pure il proprio cane

Nella tarda serata di ieri, 2 luglio, la Squadra Volante del Commissariato di Polizia di Pontedera è intervenuta in periferia per arrestare un uomo, un pregiudicato 52enne italiano. Le accuse rimediate dal soggetto, noto per episodi simili, sono state di resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento e maltrattamenti di animali.

Tutto è partito dalla chiamata degli abitanti della zona, che hanno sentito il chiasso causato dallo sbraitare del 52enne. Questi, in evidente stato di ebbrezza, dopo l'ennesima lite con la compagna, è stato allontanato dall'abitazione di lei. Non contento dell'esito della relazione, l'uomo è tornato tempo dopo, per prendere a calci la porta e urlare offese e minacce contro la donna. Quando sono arrivati i poliziotti, ha offeso anche loro, opponendo resistenza al tentativo di farlo salire in auto per portarlo in ufficio.

Con lui c'era anche un cane lupo di 4 mesi. Secondo quanto riferisce la Questura, al momento delle operazioni, il 52enne ha compiuto maltrattamenti sull'animale, azioni per le quali era già stato denunciato precedentemente, con tanto di passata visita del servizio veterinario dell'Asl.

La condotta violenta dell'indagato è proseguita nella macchina della Polizia e in Commissariato: ha aggredito gli agenti e, una volta in cella di sicurezza, l'ha presa a calci fino a danneggiarla. E' stato necessario il ricovero in ospedale per un paio d'ore per placare lo stato di ubriachezza. Alla fine sono inesorabilmente scattate le manette. Dopo il resto della notte in cella, stamani è previsto il giudizio direttissimo davanti all'Autorità Giudiziaria. Il cane è stato affidato ad una struttura ricettiva specializzata della Provincia.