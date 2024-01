San Giuliano Terme, ubriaco prende a calci i poliziotti: arrestato

Una pattuglia della Squadra Volanti della Questura di Pisa è intervenuta a San Giuliano Terme per la segnalazione di una persona che ha riferito che il compagno della figlia, un 50enne originario della Sicilia, era in stato di alterazione dovuta all’assunzione di bevande alcoliche e non voleva uscire di casa, creando scompiglio.

I poliziotti giunti sul posto sono stati aggrediti dal 50enne con calci e pugni e pertanto, contenuta l’azione violenta, è stato ammanettato per poi essere accompagnato in ufficio. All'atto di salire nell’auto di servizio l'uomo ha colpito un poliziotto con un calcio nello stomaco: l'agente è dovuto ricorrere alle cure mediche con prognosi di 3 giorni. Poi l'uomo ha scalciato violentemente contro il finestrino e lo sportello causandone la rottura.

Una volta arrivato in Questura e dopo aver svolto tutte le procedure, il 50enne è stato arrestato per i reati di minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e per danneggiamento ai beni dello Stato. Avvisato il magistrato di turno, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura e portato a processo nella mattina di giovedì 18 gennaio.

Quest'oggi il giudice ha convalidato l'arresto e, a seguito della richiesta dei termini a difesa, ha aggiornato la data del processo e sottoposto l'uomo alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla famiglia della sua partner.