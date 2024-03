Si è recata dai Carabinieri denunciando di essere stata aggredita dal marito e di aver riportato lesioni per cui sono state necessarie cure mediche.

Da qui è scattata l'azione dei militari della Compagnia di Pisa, che hanno ricevuto la querela della donna. Per l'uomo è scattata la denuncia in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria.

