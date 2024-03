Si aggira nei pressi della stazione con la droga nascosta in bocca: scoperto dalla Polizia

Gli agenti della Sezione Antinarcotici della Squadra Mobile di Pisa, nell’ambito dei consueti servizi volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, nei giorni scorsi hanno notato nella zona della stazione un soggetto che si muoveva con fare circospetto e che sembrava nascondere qualcosa all’interno della bocca.

Il repentino intervento ha permesso di verificare, grazie alla collaborazione del controllato, che questi nascondeva all’interno della bocca alcune dosi di stupefacente. Il soggetto perciò è stato accompagnato presso gli uffici della Polizia di Stato, dove all’esito di una più accurata perquisizione è stato riscontrato il possesso di numerose dosi di stupefacente di vario tipo, confezionate singolarmente, oltre ad una somma di denaro divisa in banconote di piccolo taglio, verosimile provento della sua attività illecita.

In particolare sono state sequestrate: 4 dosi di eroina. 4 dosi di cocaina, 2 dosi di ecstasy, una dose di hashish

oltre a 4 pasticche in relazione alle quali verranno posti in essere ulteriori accertamenti in quanto possibili 'smart drugs'. In relazione agli esiti dell’attività svolta dagli agenti, il soggetto è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e l’arresto è stato in seguito convalidato dall’Autorità Giudiziaria pisana.