Muore mentre viaggia sulla carrozzina elettrica: pensionato falciato da un tir

L'impatto violento, talmente repentino da non lasciare il tempo all'uomo a bordo della carrozzina elettrica di accorgersi del sopraggiungere del tir. La tranquilla quotidianità di un tardo pomeriggio estivo a Pontasserchio che viene interrotta dal rumore straziante dell'incidente che coinvolge i due mezzi: tutte le persone che in quel momento si trovano a transitare nei pressi della rotonda del Parco della Pace e in via Vittorio Veneto si accorgono della gravità dello scontro.

La richiesta di soccorso è immediata, ma per il pensionato alla guida della carrozzina elettrica non c'è niente da fare: trascinato per diversi metri fra le ruote del tir, va incontro alla morte. Inutili i tentativi di rianimazione del personale del 118: l'uomo, residente a Pontasserchio, muore pochi minuti dopo l'incidente. Il corpo è stato trasferito a medicina legale per l'autopsia e, attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, le forze dell'ordine cercheranno di stabilire l'esatta dinamica dell'impatto.