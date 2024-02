Il traffico dell’aeroporto Galilei di Pisa, nel secondo semestre del 2023, ha registrato il transito di oltre 5 milioni di viaggiatori, con un incremento del 7% rispetto al medesimo periodo del 2022, con l'apertura di nuove rotte mediorientali ed europee. A ciò è corrisposto un maggiore impegno congiunto da parte dei militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Pisa e dei funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Pisa, in termini di interventi a salvaguardia delle normative doganali e valutarie.

In particolare, i controlli transfrontalieri hanno portato all’individuazione di valuta non dichiarata per un ammontare complessivo pari a 1.416.032 euro. Le attività ispettive valutarie nel secondo semestre del 2023 hanno permesso di sottoporre a sequestro amministrativo 80.801 euro in denaro contante, nonché l’irrogazione di sanzioni amministrative per un ammontare pari a 37.383 euro.

I risultati raggiunti sono il frutto dell’analisi di rischio e delle tecniche investigative sviluppate dai militari della Guardia di Finanza e dai funzionari ADM, che hanno consentito di far emergere nuove rotte utilizzate per la movimentazione illecita di denaro e i principali metodi di occultamento per aggirare i controlli doganali. In genere, il denaro è stato rinvenuto all’interno del bagaglio a mano o direttamente sul passeggero. In alcuni casi, tuttavia, sono stati escogitati espedienti più originali quali l’occultamento delle banconote nella fodera del bagaglio o all’interno di capi d’abbigliamento.

Tra gli interventi di maggior rilievo è da segnalare il sequestro amministrativo di 13 lingotti d’oro per un valore complessivo di 73.944 euro nei confronti di un viaggiatore di nazionalità albanese, in partenza dallo scalo pisano e diretto nel proprio Paese d’origine. Il risultato conseguito è dimostrazione dell’efficacia del Protocollo di Intesa siglato fra ADM e Guardia di Finanza nel mese di aprile del 2023, documento che velocizza lo scambio di informazioni e agevola le attività di verifica congiunta fra le due Istituzioni presenti sul territorio volte a contrastare anche le violazioni derivanti da comportamenti illegittimi dei passeggeri.