Pratale, l'allarme dei residenti: "Il verde sotto attacco dell'amministrazione"

"L’amministrazione comunale di Pisa continua ad alimentare il degrado di un quartiere modello della città: Pratale-Ina Casa". A lanciare l'allarme è Luigi Piccioni, residente nel quartiere e firmatario di una lettera che raccoglie i pareri di alcuni abitanti della zona.

"Progettato da un maestro dell’urbanistica italiana come Plinio Marconi come un esperimento di villaggio auto-sufficiente ed edificato all’inizio degli anni Cinquanta esterno alle mura cittadine, il quartiere di case popolari Ina-Casa di Pratale deve molto del suo fascino e della sua buona qualità della vita all’equilibrio tra edifici e spazi comuni aperti, tra un costruito di qualità e un verde abbondante e molto vario".

La lettera prosegue: "Nel corso di settanta anni, infatti, le tante varietà di alberi via via piantate ne hanno fatto uno dei quartieri più caratteristici e belli di Pisa, cosicché quel rettangolo di case popolari spicca oggi come un’isola di verde tra i vari nuclei di edifici privati che gli sono stati costruiti attorno dagli anni Sessanta in poi".

"Si tratta di un patrimonio ambientale e storico - sottolinea Piccioni - come testimonia anche il libro dedicato da Maurizio Vaglini alla storia del quartiere, che la città dovrebbe curare con amore e che invece sta abbandonando al degrado e sta persino attaccando. Mentre infatti rimane da anni colpevolmente nel cassetto il progetto di risistemazione di Largo Petrarca, spazio che era il cuore pulsante del quartiere e che una volta recuperato potrebbe tornare ad esserlo, le strade pullulano di profonde buche e soprattutto è sotto attacco il pregiatissimo patrimonio arboreo".

"Tutto è iniziato lo scorso anno - spiega ancora Piccioni - quando l’amministrazione ha abbattuto i dodici colossali pini che costeggiavano il quartiere lungo via di Pratale senza peraltro prevedere alcuna sostituzione, al contrario di quanto affermava il sindaco nel marzo del 2022, ma l’attacco sta continuando in questi giorni all’interno del quartiere: tre grandi piante sono state abbattute senza plausibile motivazione e le seghe sembrano apprestarsi ad eliminare i grandi pini di Largo Petrarca, come dimostra la documentazione allegata".

"Si tratta di una perdita gravissima per il quartiere, che vede impoverito il suo profilo urbanistico e la sua vivibilità, e una pesante ipoteca sul suo futuro. Credo sia indispensabile bloccare qualsiasi altro taglio e mettere finalmente in programma la risistemazione a verde di Largo Petrarca, informando e ascoltando i residenti".