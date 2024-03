Vigili del Fuoco e ambulanze in Corso Italia: domato incendio in un'abitazione

L'intervento di Vigili del Fuoco e ambulanze in Corso Italia a Pisa ha generato preoccupazione nel pomeriggio di ieri, 18 marzo. Si è trattato dell'inizio di un incendio, prontamente spento dagli operatori giunti sul posto. Erano circa le 18.30, poco distante dall'intersezione con via del Carmine. Secondo quanto si apprende, all'interno di un'abitazione adibita a uffici, ha preso fuoco del materiale cartaceo. Le cause restano da accertare. Non ci sono stati danni strutturali o persone ferite.