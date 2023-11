Cerca di violentare una ragazza in un'auto parcheggiata: arrestato

Lamenti e richieste di aiuto da parte di una donna che provenivano da un'auto parcheggiata in via Roma a Pisa, nei pressi dell'Orto Botanico. E' stato un passante a dare l'allarme intorno alle 3.30 della notte tra sabato 25 e domenica 26 novembre e a chiamare la Polizia.

Grazie al tempestivo intervento delle Volanti e la pronta richiesta da parte del passante è stato così interrotto un tentativo di abuso sessuale ai danni di una ragazza pisana 30enne, la quale in stato di shock e piangente è stata immediatamente soccorsa e trasportata in pronto soccorso per le cure e gli accertamenti del caso e dimessa con 10 giorni di prognosi.

L'uomo, un italiano 40enne proveniente dalla Versilia, è stato arrestato in flagranza per il reato di violenza sessuale e posto, su disposizione della locale autorità giudiziaria, agli arresti domiciliari in attesa delle ulteriori determinazioni giudiziarie e per garantire all’indagato di potersi difendere e fornire la propria versione dei fatti.



La ragazza nei prossimi giorni presenterà formale denuncia per l’accaduto. Nel frattempo gli investigatori della Squadra Mobile stanno effettuando attività d’indagine per la ricostruzione puntuale dell'episodio e dei fatti antecedenti all'aggressione.