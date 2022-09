Yoga sulle Mura al tramonto per l'equinozio d'autunno

Tra la terra ed il cielo, il camminamento in quota sulle Mura di Pisa offre sempre nuove occasioni per vivere e scoprire la città sotto un diverso punto di vista. Come l'appuntamento di sabato 24 settembre con l'insegnante Yoga Simila Laiatici dell’associazione 'Ananda Guna K9 ASD' che organizza la passeggiata meditativa 'Equinozio d’autunno con lo Yoga sulle Mura al tramonto', per salutare il sole estivo ed accogliere l’autunno, stagione di abbandono, del lasciarsi andare per riposarsi e rigenerarsi.

Appuntamento alle 17 alla Torre di Legno, l'accesso alle Mura vicino ai lungarni dietro piazza del Rosso, per un percorso a tappe di circa due ore che porta fino a Piazza dei Miracoli alternando asana a camminata meditativa e momenti di riflessione, praticando la respirazione consapevole che aiuta a rilassarsi, gestire le emozioni e combattere lo stress, per trovare equilibrio ed energia. Gran finale sulla piazza più famosa del mondo con momenti di meditazione e rilassamento nell'ora più affascinante, il tramonto, immersi in un panorama che unisce bellezze architettoniche e natura. Biglietti a 10 euro comprensivo di ingresso alle Mura, per informazioni e iscrizioni: telefono 3924964722, mail ananadagunak9@gmail.com.