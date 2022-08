Ztl, stop alla raffica di rilasci di permessi temporanei: andranno solo a clienti di alberghi e pensioni

Da oggi i permessi temporanei per accedere in deroga alla Ztl cittadina potranno essere rilasciati solamente ai clienti di alberghi e pensioni situati all’interno della Zona a Traffico Limitato. Saranno invece esclusi i clienti delle altre strutture ricettive come ed esempio B&B, case vacanza, affittacamere, etc.

E’ quanto prevede un provvedimento firmato dal comandante della Polizia Municipale, Alberto Messerini, con il quale è stata modificata l’ordinanza 486/2010, che dal 2011 disciplina gli accessi alla Ztl cittadina.

La decisione, si legge nell’ordinanza, per limitare il rilascio delle autorizzazioni temporanee in considerazione del fatto che “la proliferazione di 'strutture ricettive' (soprattutto B&B ) all’interno della ZTL cittadina, ha determinato e determina il rilascio di un rilevante numero di permessi in deroga, con conseguenti ricadute negative sulla disponibilità di stalli di parcheggio presenti in ZTL e conseguente sottrazione della sosta nei confronti delle categorie di utenti che ne hanno, ordinariamente, il diritto (residenti, attività commerciali, servizi pubblici, etc,)”.