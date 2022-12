Capodanno: gli appuntamenti nel pisano per la notte di San Silvestro

Archiviato il Natale è tempo di pensare a Capodanno con la notte di San Silvestro che quest'anno tornerà ad essere festeggiata nelle piazze dopo lo stop imposto dalla pandemia. Tanti appuntamenti nel pisano per vivere una serata magica, salutando il vecchio anno e dando il benvenuto al 2023 con la speranza che porti pace e serenità.

Ecco i principali eventi per la serata del 31 dicembre:

Un evento in musica dal titolo 'New Year 2023 Celebration' in piazza dei Cavalieri animerà la notte di San Silvestro a Pisa.

A partire dalle ore 22.00 una proposta musicale tutta da ballare con alcuni dei Dj tra i più amati e con il tradizionale countdown di mezzanotte. Sul palco saliranno il Back to Back party di Dj Aladin e Shorty di Radio Deejay e M2O, a seguire lo show case di Dargen D’Amico oltre a Biondo e Dj Masciotti.

Allo scoccare della mezzanotte tornano anche i tradizionali fuochi d’artificio dal Ponte di Mezzo.

Una serata tutta al femminile sul 'piazzone' di Pontedera con la regina della dance Baby K e quella delle sigle dei cartoni animati Cristina D'Avena che scalderanno il pubblico traghettandolo nel nuovo anno.

Alla Città del Teatro di Cascina, sabato 31 dicembre alle ore 21.30, sarà possibile vivere una serata speciale con lo spettacolo concerto 'Morricone Film History', un tributo, interamente dedicato al premio Oscar Ennio Morricone.

In scena un’orchestra di 30 elementi e le più belle colonne sonore della storia del cinema per salutare l'arrivo del 2023.

Uno spettacolo all'insegna della musica e della comicità che prenderà vita nel cuore di San Miniato Basso, grazie alla scenografia che sarà appositamente allestita sulla strada Tosco-Romagnola Est all'incrocio con viale Marconi, proprio sulla via principale del paese dove scorre il rio Pinocchio.

Dalle 21.30 il Capodanno Show prenderà il via con dj set e lo spettacolo dell'attore, comico e imitatore Leonardo Fiaschi, vero mattatore del palcoscenico e protagonista di numerosi programmi tv come Italia's Got Talent, Colorado, Tale e Quale Show, Domenica In e Striscia La Notizia.

La piazza Fausto Coppi di Fornacette sarà il luogo del Capodanno in piazza nel comune di Calcinaia. Il cartellone della serata prevede sia una parte gastronomica in forma di street food, dove ce ne sarà davvero per tutti i gusti, sia una parte artistica, che andrà ad arricchire i festeggiamenti.

Dalle ore 20, i più piccoli ma non solo potranno ascoltare Peter Pan e Mattia Pagni del Teatro di Bo’, con spettacolo e musica. Dalle ore 22 i presenti potranno ballare e cantare sulla musica dei White Truffles, band composta da quattro elementi, provenienti da stili musicali differenti e capaci quindi di intrattenere con diversi generi musicali e un ricchissimo repertorio.