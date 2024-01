Carnevale 2024, tutti gli eventi a Pisa e provincia

C'è solo l'imbarazzo della scelta per il Carnevale preferito a cui prendere parte nelle prossime domeniche: tante sono le località in provincia di Pisa nelle quali trascorrere la festa più attesa dopo la pausa natalizia. Maschere, carri allegorici e dolci accoglieranno tra vie e piazze del pisano grandi e piccini per un divertimento assicurato.

Per la 67ª edizione della manifestazione, organizzata dall’Ente Carnevale dei bambini di Orentano Pro Loco e patrocinata dal Comune di Castelfranco di Sotto, tornano i carri dedicati ai personaggi immaginari amati dai bambini. I bimbi possono salire in tutta sicurezza sopra alle strutture che raffigurano i protagonisti dei loro cartoon o film preferiti, che si alternano ogni domenica. Per aumentare lo spettacolo, gireranno in modo itinerante artisti di strada, trucca bimbi, giocolieri.

Per domenica 28 gennaio l’attrazione sarà il carro de 'Il Libro della Giungla' con i suoi animali fantastici. Parteciperà la banda folkloristica La Campagnola di Marlia con le sue Majorettes.

Domenica 4 febbraio, sarà la volta del carro dedicato a 'I Minion e Topolino' accompagnati dal complesso folkloristico La Montesina di Santa Maria a Monte.

Domenica 11 febbraio sfileranno invece i carri de 'Il camper della famiglia Addams' e 'Frozen 2', insieme alla filarmonica G. Donizetti di Montaione. Martedì 13 febbraio, dalle ore 19.30, nel locale riscaldato della sagra della pizza ci sarà un Veglione di Martedì Grasso con musica e divertimento in maschera, ballo e animazione con Alfredo Seghetti. Alle 22.30 il Falò del 'Testone' di carnevale, dove sarà bruciato lo storico logo in paglia del diametro di 4 metri. In questa serata finale sarà anche fatta l’estrazione della lotteria organizzata dal Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo 'L. Da Vinci' con ricchi premi.

Carnevale dei bambini a San Miniato Basso

Edizione numero 46 per il Carnevale di San Miniato Basso, organizzato dalla Casa Culturale San Miniato Basso in collaborazione con il Comune di San Miniato. Il prossimo appuntamento è previsto per domenica 28 gennaio alle ore 15.00, come sempre, nell'area della Casa culturale, con una nuova sfilata di carri allegorici. Il tema? 'Cars' e 'Pinocchio'. Domenica 4 febbraio alla stessa ora terza sfilata con musica dal vivo e, infine, chiusura in grande prevista per domenica 11 febbraio dalle 15.00 con l'ultima sfilata dove saranno presenti tutti i carri dei corsi precedenti. Alle ore 16.30 Pinocchio sarà 'lanciato nello spazio', secondo l'usanza di legare il burattino a dei palloncini deriva dalla convinzione che Collodi sia vissuto a San Miniato. Ingresso libero e gratuito.

Il corso di apertura del Carnevale bientinese si terrà questa domenica, dopo l'annullamento dell'evento previsto per domenica scorsa a causa del lutto che ha colpito la comunità. Una festa che inizierà alle 15.00 con il corso di apertura, in un mosaico colorato di coriandoli, maschere, sfarzosi carri allegorici e stelle filanti. Gli appuntamenti continuano domenica 4 febbraio e 11 febbraio sempre alla stessa ora. Martedì 13 febbraio alle 10.00, il Carnevale si trasferirà alle scuole e al centro anziani, mentre sabato 17 febbraio ultimo appuntamento: dopo il corso di apertura, a partire dalle 19.00 la serata si animerà con la mascherata sotto le stelle, i balli in piazza, l’estrazione della lotteria e la cerimonia dell’ammaina bandiera. La manifestazione si chiuderà con lo spettacolo pirotecnico e il tradizionale falò del Bientinaccio.

Carnevale Vecchianese

Anche a Vecchiano il debutto dell'edizione 2024 del Carnevale è previsto per domenica 28 gennaio con nuovi carri allegorici, trenino per i più piccoli, giostre e dolciumi. Una festa a cui prenderanno parte anche la scuola di danza 'Petite Danseuse ASD' e della 'Filarmonica Senofonte Prato'. Appuntamenti che continuano anche nelle domeniche del 4,11 e 18 febbraio. Partenza dei carri alle ore 15.00 da Piazza Garibaldi per fare festa fino alle 19.00.

Continuano i pomeriggi di Carnevale nel cuore dello splendido borgo di Vicopisano con musica, i 'mitici' frati del Comitato organizzatore e altre delizie, carri, balli, trenino e animazioni. Dalle 14.30 in Piazza Cavalca domenica 28 gennaio e il 4, 13 e 18 febbraio.

Carnevale di Pontasserchio

Organizzata dall'Associazione Pontasserchio e Dintorni, con il patrocinio del Comune di San Giuliano, inizierà il 28 gennaio, con repliche il 4 e 11 febbraio, alle ore 14 presso il Parco della Pace di Pontasserchio, l'edizione 2024 del Carnevale dei Ragazzi. Ogni domenica ci saranno carri allegorici, il trenino delle meraviglie e complessi folkloristici. Come di consueto ci sarà il concorso della maschera più bella e la musica dal vivo con Dj set Cinzia e Leo. L'ingresso è gratuito per bambini e ragazzi fino a 10 anni; per gli adulti il biglietto è di 5 euro. il costo del biglietto è rimborsabile presso la Conad di Pappiana.

Carnevale Sanromanese

Inizierà domenica 28 gennaio alle 14.30 il Carnevale nel centro storico di San Romano, con i quattro carri costruiti secondo il tema scelto dai bambini delle scuole materne. Una festa segnata da intensi preparativi a cui prende parte l'intera comunità: decorazioni, carri, travestimenti ma anche i buonissimi dolcetti. Attesa anche l'esposizione dei disegni fatti dai bambini sulle maschere. Ad aprire questa nuova edizione sarà la musica della Baby band, il gruppo musicale composto dai bambini del paese. Appuntamenti che si rinnoveranno domenica 4 e 11 febbraio sempre dalle 14.30.

Carnevale Santacrocese

Lo spettacolo del Carnevale di Santa Croce sull'Arno si rinnova anche quest'anno a partire da domenica 28 gennaio e per le due domeniche successive del 4 dell'11 febbraio. Fin dal 1928 centinaia di maschere artigianali, spesso realizzate interamente in pelle a onorare il materiale che rende noto in Italia il 'distretto del cuoio', sfilano nelle vie e nelle piazze del centro storico con spettacolari coreografie. Ingresso libero dalle 15.30 in Piazza Matteotti.